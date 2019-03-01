شكرا لقرائتكم الشارقة يكسب الفجيرة بصعوبة ويحافظ على صدارته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عزز فريق الشارقة صدارته لدوري الخليج العربي لكرة القدم "الدوري الإماراتي" عقب فوزه بصعوبة على مضيفه الفجيرة 1 - صفر يوم الجمعة في الجولة السابعة عشرة من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز الجزيرة على عجمان 3 - صفر والظفرة على دبا الفجيرة 2 - 1 والوصل على الإمارات 2 - 1.

ويدين الشارقة بالفضل في هذا الفوز للاعبه ريان مينديز، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع الشارقة رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثماني نقاط أمام العين، الوصيف، وتجمد رصيد الفجيرة عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.