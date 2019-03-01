شكرا لقرائتكم السومة: "مقصية" الاتحاد ليست الأولى.. ودفعت ثمن الإرهاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف عمر السومة، مهاجم الأهلي، أن الهدف الذي سجله في مرمى الاتحاد بديربي جدة عن طريق "مقصية" رائعة لم يكن الأول في مشواره الاحترافي.

ومنح المهاجم السوري فريقه التعادل، بعدما كان متأخرا أمام الاتحاد، يوم الجمعة، في مباريات الأسبوع 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال السومة في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: سبق وأحرزت مثل هذا الهدف في 2008 مع الفتوة السوري وأيضا مع نادي القادسية الكويتي، ولكنه يعتبر الأول مع الأهلي، وأهدي الهدف إلى شقيقي لأنه طالبني كثيرا بتسجيل هدف عن طريق "مقصية"، خاصة وأنني أسجل مثل هذا الهدف كثيرا في التدريبات.

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ولفت صاحب الـ "29 عاما" إلى أنه عانى كثيرا من ضغط المباريات في آخر 3 أشهر، موضحا: كان هناك ضغط بدني عال بالنسبة لي مؤخرا بسبب ارتباطي بمباريات الأهلي والمنتخب، وقرر المدرب إراحتي في مواجهة ديربي جدة، وبسبب الإرهاق البدني تأثرت ذهنيا أيضا في الفترة الماضية، وسأعمل على أن أكون جاهزا في الأيام المقبلة.

وأشار السومة إلى أن فوساتي مدرب الأهلي طلب منه الضغط على جمال باجندوح لاعب الاتحاد، لاسيما وأنه يمرر بارتياح، وذلك لمساعدة لاعبي وسط فريقه.

وأكد على أن طموح الأهلي التواجد بين الأربعة الأوائل في الدوري، وأردف: نركز بشكل كبير على كأس زايد للأندية العربية الأبطال ودوري أبطال آسيا.