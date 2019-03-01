فوز قاتل للشارقة يبعده 8 نقاط في صدارة الدوري الإماراتي

اسماء السيد - استفاد الشارقة من هدية شباب الاهلي وابتعد بفارق 8 نقاط عن مطارده العين بفوزه القاتل على مضيفه الفجيرة 1-صفر الجمعة في ختام المرحلة السابعة عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

وسجل الدولي علي مبخوت هدفا في مباراة فوز فريقه الجزيرة على عجمان 3-صفر، ليرفع رصيده الى 130 هدفا ويصبح ثالث افضل هداف في تاريخ البطولة.

في المباراة الأولى، يدين الشارقة بفوزه الـ13 هذا الموسم الى مهاجم رأس الاخضر ريان منديز الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع الشارقة رصيده الى 43 نقطة بفارق 8 نقاط عن العين الذي كان خسر الخميس امام شباب الاهلي بهدفين نظيفين.

من جهته، بقي الفجيرة في دائرة الخطر بعد توقف رصيده في المركز الثاني عشر عند 13 نقطة.

وفي الثانية، فاز الجزيرة الثالث برصيد 34 نقطة على ضيفه عجمان بثلاثة اهداف نظيفة سجلها البرازيلي ليوناردو بيريرا(24) وعلي مبخوت (72) وعبدالله رمضان (76).

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وازاح مبخوت (28 عاما) بهدفه الذي كان الـ130 مع الجزيرة منذ 2009، لاعب القرن في الامارات عدنان الطلياني عن عرش ثالث الهدافين التاريخيين للدوري، والذي كان سجل مع الشعب 129 هدفا من عام 1979 حتى 1999.

واصبح متصدر ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 17 هدفا على بعد هدفين فقط ليعادل رقم محمد عمر مهاجم الوصل والعين والنصر السابق (132 هدفا)، لكنه يبقى بعيدا عن فهد خميس (الوصل) صاحب المركز الاول برصيد 165 هدفا.

وصعد الظفرة الى المركز السابع بفوزه على ضيفه دبا الفجيرة بهدفين سجلهما البرازيلي رومولو دوس سانتوس في الدقيقتين 45 و79، مقابل هدف للاردني ياسين البخيت (88 من ركلة جزاء).

واهدر خالد باوزير في الدقيقة 78 ركلة جزاء للظفرة الذي رفع رصيده الى 23 نقطة، وبقي دبا الفجيرة اخيرا بخمس نقاط.

وفاز الوصل على مضيفه الامارات بهدفين سجلهما البرازيلي فابيو دي ليما (70 من ركلة جزاء) وخميس إسماعيل (82) مقابل هدف للمالي شيخ دياباتي (90).

ورفع الوصل رصيده في المركز العاشر الى 20 نقطة، مقابل 12 للامارات الثالث عشر قبل الاخير.