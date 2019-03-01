تسيتسيباس العقبة الاخيرة أمام اللقب المئة لفيدرر

اسماء السيد - تأهل السويسري روجيه فيدرر الى المباراة النهائية لدورة دبي الدولية لكرة المضرب وبات على بُعد خطوة واحدة من لقبه المئة في مسيرته بتغلبه على الكرواتي بورنا تشوريتش بسهولة 6-2 و6-2 في ساعة و7 دقائق في الدور نصف النهائي الجمعة.

ولم يعد أمام فيدرر المصنف سابعا عالميا سوى عقبة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي عانى الأمرين لتخطي الفرنسي غايل مونفيس 4-6 و7-6 (7/4) و7-6 (7/4).

ويأمل السويسري المخضرم (37 عاما) الفائز بـ 20 لقبا كبيرا (رقم قياسي) في أن يثأر من تسيتسيباس الذي اسقطه في الدور الرابع من بطولة استراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، في كانون الثاني/ يناير الماضي.