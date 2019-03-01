تعرف على نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي

يلتقي اليوم نادي أهلي جدة مع الاتحاد ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وتحمل مواجهات الفريقين إثارة كبيرة نظراً للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفريقين داخل المملكة وخارجها

موعد مباراة الأهلي والاتحاد

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية والسابعة والنصف بتوقيت القاهرة وتُنقل على القناة الرياضية الأولى السعودية ودوري بلس الأولى أيضاً بتعليق فهد العتيبي.

نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد

حيث لم ينتصر الاتحاد على الأهلي منذ 2012 في الدوري وقد جمع الفريقين 13 مباراة فاز الأهلي في سبعة لقاءات وتعادل الفريقين في ستة لقاءات.

متابعة اللقاء