نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

عشاق الكرة السعودية ومتابيعها على موعد مرتقب مع ديربي منتظر بين الاتحاد والأهلي على ملعب الجوهرة المشعة اليوم الجمعة الأول من مارس حيث يسعى الفريقان للثلاث نقاط لتحسين أوضاعهما في جدول الترتيب لاسيما الاتحاد الذي يمثل فوزه اليوم متعدد المكاسب فالفريق لم يحقق أي فوز على حساب الأهلي في الدوري منذ 7 أعوام مما شكل ما يشابه العقدة للفريق.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاهلي

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية حيث تنقل قنوات KSA Sports 1 HD و Dawri Plus 1 HD بتعليق فهد العتيبي، ويعود اللاعب حسين عبدالغني للمشاركة في الديربي بعد غياب أكثر من 10 أعوام.

بداية الشوط الأول من المباراة

الدقيقة 10: الأهلي يتراجع بضغط من الاتحاد

الدقيقة 27: انطلاقة من فهد المولد وتسديدة ولكن يتصدى الحارس

الدقيقة 40:الأهلي يسيطر على أحداث اللقاء الآن واستمرار التعادل السلبي

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 52: ركنية للاتحاد ورأسية ولكن بجوار القائم

الدقيقة 68: تسديدة قوية من الأهلي ولكن تصطدم بالدفاع

الدقيقة 70: رومارينيو يحرز الأول للاتحاد برأسية من متابعة كرة والاتحاد يتقدم

الدقيقة 78: عمر السومة يستقبل الكرة ومقصية “باكورد” وهدف لا يوصف من الروعة والتعادل

نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق

مباراة الاهلي والاتحاد

وفي لافتة رائعة سارعت ادارة نادي الأهلي “صاحب الملعب” في تلبية رغبة طفل يبلغ من العمي 7 سنوات فقط مصابا بالسرطان عبر عن أمنيته بحضور مباراة للأهلي فقام النادي بمنحه تذكرتين للمباراة بالمنصة الذهبية.

الاتحاد والاهلي

وقامت جماهير الأهلي بحملة دعم لمهاجم فريقها الأساسي عمر السومة حيال الهجوم عليه بعد مباراة الوصل الماضية في كأس زايد والتي اتهمته بعض الجماهير باللامبالاة وعدم البحث عن الفرص وأيضا شاركهم في انتقادهم بعض النقاد.