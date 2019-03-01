بالفيديو.. السومة يحرز هدفًا رائعأ في شباك الاتحاد على طريقة ريفالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سجل الدولي السوري عمر السومة، مهاجم أهلي جدة السعودي، هدفا رائعًا في شباك اتحاد جدة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ 22 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وجاء هدف السومة مع حلول الدقيقة 78، بعدما كان فريقه متأخر بهدف دون رد لصالح الاتحاد، عن طريق روماريو ريكاردو دا سيلفا.

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وقبل 18 عاما وبالتحديد خلال موسم 2000/2001، سجل الأسطورة البرازيلية ريفالدو، لاعب برشلونة وقتها هدفا رائعا في مرمى فريق فالنسيا وذلك خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "كامب نو".

هدف السومة على طريقة البرازيلي ريفالدو، جاء بعدما استلم كرة داخل منطقة جزاء الاتحاد وظهره للمرمى وهيأ الكرة بصدره، وسددها بضربة خلفية مزدوجة، سكنت شباك حارس الاتحاد الذي اكتفى بالمشاهدة.