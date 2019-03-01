تقرير.. ماذا ينتظر صلاح في مارس مع ليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اختتم محمد صلاح نجم ليفربول شهر فبراير بنهاية لم تكن سعيدة بعدما فشل في التسجيل آخر مباراتين بالدوري أمام مانشستر يونايتد وواتفورد الأمر الذي جعله يخسر صدارة هدافي الدوري ليكون في وصافة الترتيب بفارق هدف عن سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ18 هدف.

صلاح خاض في الشهر المنقضي خمس مباريات مع ليفربول بواقع أربع لقاءات في الدوري ومباراة في دوري أبطال أوروبا أحرز خلالها هدفًا وحيدًا كان في شباك بورنموث.

وسيكون أمام صلاح العديد من التحديات سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي، وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- البداية بديربي ميرسيسايد

في الثالث من مارس الجاري سيخرج ليفربول من أجل ملاقاة غريمه التقليدي إيفرتون في ديربي ميرسيسايد ضمن قمة الأسبوع الـ29 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

صلاح سبق وأن شارك في مباراتين أمام إيفرتون منذ انتقاله لليفربول في الصيف قبل الماضي نجح خلالها في تسجيل هدفًا كان في الموسم الماضي وتحديدًا في لقاء الدور الأول.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي وصيف الجدول وحامل اللقب في الموسم الماضي، في المقابل يحتل إيفرتون المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

- بيرنلي في الآنفيلد

في العاشر من الشهر ذاته سيستضيف ليفربول على ملعبه "آنفيلد" خصمه بيرنلي ضمن لقاء سيأتي في حسابات الأسبوع الـ30.

ويمتلك صلاح سجلاً جيدًا أمام بيرنلي حيث سجل وصنع هدفًا خلال مباراتين بالدوري.

ويحتل بيرنلي المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة، حيث كانت نتيجة الدور الأول انتهت لصالح ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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- موقعة ألمانية

في الثالث عشر سيخرج ليفربول لخوض أهم مبارياته هذا الموسم على المستوى القاري عندما يلعب الريدز أمام بايرن ميونيخ في إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة الذهاب شهدت مشاركة صلاح إلا أن ليفربول فشل في تحقيق الفوز مكتفيًا بالخروج بنتيجة التعادل السلبي.

وأصبح أمام ليفربول طريقان من أجل حجز بطاقة دور الثمانية وهو الفوز بأي نتيجة أو الخروج بنتيجة التعادل الإيجابي.

- الخروج لفولهام

في مباراة ستأتي ضمن الأسبوع الـ31 من منافسات الدوري الإنجليزي، سيخرج ليفربول لمواجهة فولهام صاحب المركز التاسع عشر في السابع عشر من الشهر الحالي.

ويسعى صلاح إلى مواصلة أهدافه أمام فولهام للمباراة الثانية على التوالي بعدما سجّل في مباراة الدور الأول والتي انتهت لصالح ليفربول بنتيجة (2-0).

- نهاية نارية

في اليوم الأخير من شهر مارس سيستضيف ليفربول خصمًا ثقيلاً وهو فريق توتنهام هوتسبير في لقاء يأتي ضمن المرحلة 32 من عمر مسابقة الدوري.

ورغم فشل صلاح في التسجيل أمام توتنهام بلقاء الدور الأول إلا أن نجم ليفرول نجح في زيارة شباك السبيرز في ثلاث مناسبات سابقة خلال الموسم الماضي عندما سجل هدفًا في الدور الأول وهدفين في الدور الثاني.

توتنهام سيكون ضيفًا ثقيلاً على ليفربول نظرًا لموقعه في جدول الدوري حيث يحتل المركز الثالث برصيد 60 نقطة.