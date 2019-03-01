المنصورة يستعد لتعطيل مفعول سماد أبوقير وتأكيد صدارة بحري

طوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة بقيادة صبري المنياوي صفحة الفوز علي سيدي سالم في الجولة الماضية ، ويستعد بكل قوة لمواجهة أبوقير للأسمدة الصعبة والمهمة في الجولة 21 من منافسات مجموعة بحري بدوري القسمالثاني.
وأطمأن صبري المنياوي المدير الفني للفريق علي جاهزية لاعبيه للقاء خاصة أن أبوقير يقدم نتائج مميزة ويدخل في منطقة المنافسة بقوة الفريق، ويعتمد المنياوي على خبرات كريم
يذكر أن المنصوره يتقاسم الصدارة مع طنطا برصيد 38 نقطه لكنه يحتل المركز الثاني بفارق هدفين عن طنطا بينما يحتل أبوقير للأسمده الذي يقوده المخضرم أحمد الكأس المركز السابع متساوياً مع الرجاء برصيد 33 نقطه متأخراً بفارق هدفين
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