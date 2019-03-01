التعادل يحسم الشوط الأول من ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة الجارية الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله (الجوهرة المشعة) في الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين. الرياضية (الجوهرة المشعة) في الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين. تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين إلا أن التعادل السلبي كان سيدًا للموقف ولم يتمكن أي منهما في هز الشباك.

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