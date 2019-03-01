أجيري يعود للقاهرة الأحد

يعود المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، إلى القاهرة بعد غدٍ الأحد، قادمًا من أسبانيا، بعدما سافر لإنهاء بعض الأمور الخاصة.

وكان أجيري أعلن منذ أيام قليلة، قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس، والذي يشهد مواجهتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بجانب مواجهة نيجيريا وديًا يوم 26 مارس المقبل.

وجاءت اختيارات أجيري على النحو

التالي:

1. عمرو السولية (الأهلي).

2. محمد أبو جبل (سموحة).

3. محمد النني (أرسنال الإنجليزي).

4. عمر جابر (بيراميدز) .

5. أحمد الشناوي (بيراميدز).

6. طارق حامد (الزمالك).

7. أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني).

8. علي أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي).

9. محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي).

10. علي جبر (بيراميدز).

11. كريم حافظ (قاسم باشا التركي).

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12. عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).

13. محمد هاني (الأهلي).

14. باهر المحمدي (الإسماعيلي) .

15. صلاح محسن ( الأهلي ).

16. محمود عبدالرحيم "جنش" ( الزمالك ).

17. أحمد أيمن منصور ( بيراميدز ).

18. إسلام جابر ( الداخلية ).

19. محمود علاء ( الزمالك ).

20. عامر عامر ( الإنتاج الحربي ).

21. نبيل عماد "دونجا" ( بيراميدز ).

22. عمار حمدي ( الاتحاد السكندري ).

23. مصطفى محمد ( طلائع الجيش ).

24. عبدالرحمن مجدي ( الاسماعيلي ).

25. أحمد أبو الفتوح ( سموحة ).