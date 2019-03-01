الروسية باتشوفا تتوج بذهبية كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

توجت الروسية يوليانا باتشوفا بالميدالية الذهبية مجموع نقاط 1358 ، خلال مشاركتها في منافسات نهائيات بطولة كأس العالم للخماسي الحديث، المقامة حاليا على ملاعب نادي بلاتينيوم بالتجمع الخامس، وتستمر حتى يوم 3 مارس الجاري.

وفي المركز الثاني حلت لاعبة منتخب آيرلندا ناتاليا كويلى بمجموع نقاط 1347، بينما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب اللاعبة المجرية سارولاتا كوفاكس بمجموع نقاط 1341.

واحتلت لاعبة المنتخب الوطني هايدي عادل المركز الـ 22 بمجموع نقاط 1229 ،

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وفي المركز الـ 33 جاءت زميلتها نورين الجمال بمجموع نقاط 1212.

وقام بتوزيع الجوائز كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى للخماسي الحديث ورافقه المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصري للعبة الأمين العام للجنة الأوليمبية المصرية ، وشاينى فانج سكرتير عام الإتحاد الدولى للخماسي الحديث ، والدكتور عبد العزيز غنيم رئيس الإتحاد المصري للملاكمة وعضو اللجنة الأوليمبية المصرية ، والدكتور إسماعيل عبد

الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، وآيه مدنى رئيس لجنة اللاعبين بالأتحاد الدولى للخماسي الحديث .

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي لمنافسات الرجال غدا السبت، ويمثل منتخبنا كل من، إسلام حامد وأحمد الجندي، فيما تقام نهائيات المختلط يوم الأحد.

وتشارك في فعاليات البطولة 31 دولـة هـم: الأرجنتين وأستراليا والنمسـا والبحرين وبيلاروسيا وبلغـاريـا وكندا والتشـيك وفنلندا وفرنسـا وجورجيا وألمـانيـا وإنجلتـرا والمجــر وأيرلندا وأمريكـا وإيطـاليـا واليـابــان وكازخسـتان وكوريا ولاتفيـا وليتـوانيـا وبـولنـدا وروسـيا وصربيا وجنـوب أفريقيـا وإسبانيا وتركيا وأوكرانيـا والمكسيك، بالإضـافـة إلـى مصـر الدولـة المنظمـة، بعـدد 85 لاعـبا و74 لاعبـة و93 إداريا ومـدربا.