صقور الحرية يسعون لاصطياد المنافسين في ترقي القسم الثاني

أتمّ فريق الحرية بالضبعة استعداداته لخوض أولي مباريات الترقي لدوري القسم الثاني عندما يستضيف فريق شبان بدواي الصاعد من المجموعة الحادية عشر.

وضم محمد سليمان المدير الفني للحرية الذي يشتهر باسم "الصقور" جميع اللاعبين لمعسكر الفريق باستثناء "عطيطو" الذي يغيب لظروف التجنيد.

وصعد الحرية عن المجموعة الرابعة عشر حيث خاض 14

مباراة حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 4 مبارايات, وتلقي الهزيمة في مباراة واحدة وأحرز الفريق 21 هدفًا وتلقي 12 هدفًا.

ويعول سليمان على خبرات طارق سالم هداف الفريق بجانب القدرات الدفاعية الجيدة لهشام الدسوقي وإدكو بجانب تألق الحارس

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محمد فوزي.

ويسعي أبناء الضبعة للعودة إلي دوري القسم الثاني مرة أخري ، بعد غياب موسمين ، حيث فشل الموسم الماضي من الصعود لصالح جاره الجزيرة الضبعاوي.

ويخوض الحرية مباريات الترقي في مجموعة صعبة نسبياً حيث تضم أندية بيلا ممثل محافظة كفر الشيخ ومياه البحيرة ممثل محافظة البحيرة ودكرنس وشبان بدواي ممثلا محافظة الدقهلية، وأقر اتحاد الكرة بصعود الأول والثاني لمجموعة بحري بدوري القسم الثاني.