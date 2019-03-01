الزهور يفوز ببطولة الجمهورية لناشئي الريشة الطائرة تحت 15 سنة

نجح ناشئو نادي الزهور تحت 15 سنة للريشة الطائرة بالفوز بالمركز الأول في بطولة الجمهورية والتي أقيمت على صالة نادي هليوبوليس الشروق.

وجاء في المركز الثاني، فريق نادي اتحاد الشرطة، وحل نادي الشمس في المركز الثالث، أما نادي هليوبوليس فحل في المركز الرابع، وأخيرا جاء نادي بني سويف في

المركز الخامس.

وفيما يخص منافسات بطولة الجمهورية تحت 11 سنة فردي البنين، فاز اللاعب أبو بكر زكريا من نادي الزهور بالمركز الأول، وجاء خلفه اللاعب عمر أحمد محمد من نادي اتحاد الشرطة في المركز الثاني، وحل مؤمن خالد محمد

من نادي عالم الرياضة في المركز الثالث، وأخيرا حصل محمد هاني من نفس النادي على المركز الرابع.

وعلى صعيد الناشئات، توجت عاليا عمرو الغندور من هليوبوليس الشروق بالميدالية الذهبية والمركز الأول، وجاءت زينة حجازي السيد من نادي الزهور في المركز الثاني، أما روضة على عبدالمجيد من نادي الزهور فجاءت في المركز الثالث، وأخيرا حصلت فاطمة محمد ربيع من هليوبوليس الشروق على المركز الرابع.