اتحاد الكرة يخطر "فيفا" بتعديلات اللائحة

أخطر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالتعديلات الأخيرة في لائحة النظام الأساسي للجبلاية. في لائحة النظام الأساسي للجبلاية. وأرسل اتحاد الكرة التعديلات الأخيرة للفيفا لاعتمادها وتحصينها خلال الفترة المقبلة، حيث اجتمعت الجمعية العمومية للجبلاية السبت الماضي، ووافقت على إلغاء بند الـ8 سنوات، واختيار نائب الرئيس بالانتخاب.

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