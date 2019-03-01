ندوة لتحليل أداء الحكام باتحاد الكرة ..الأحد

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح، عقد ندوة لتحليل أداء الحكام بعد غدٍ الأحد في مقر الاتحاد بالجبلاية. الاتحاد بالجبلاية. وتعقد لجنة الحكام الندوة، لتحليل أداء التحكيم عن الجولتين الـ23 والـ24 من بطولة الدوري الممتاز. واعتادت لجنة الحكام عقد ندوات لتحليل الأداء باستمرار من أجل الوقوف على أخطاء الحكام والعمل على تداركها خلال الفترة المقبلة.

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