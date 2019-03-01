اونلاين | بث مباشر el clasico الكلاسيكو مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة (مباشرةٍ) الدوري الإسباني | كورة ستار | بلس لايف | Real

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في سهرة كروية من سهرات الكرة الاسبانية يلتقي مساء يوم السبت فريقا ريال مدريد وبرشلونة من جديد بعد مرور نحو يومين على آخر مباراة بين الفريقين، والتي كانت قد أقيمت يوم الأربعاء الماضي بملعب سانتياجو برنابيو بمدينة مدريد الإسبانية، وانتهت المباراة بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة، ليصل الفريق الكتالوني لنهائي كأس ملك إسبانيا.

أكد الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب نادي ريال مدريد الإسباني أن فريقه "نهض مجددا" بعد خسارته أمام غريمه برشلونة صفر-3 الأربعاء على أرضه في إياب نصف نهائي مسابقة الكأس الذي "أصبح من الماضي".

وقال سولاري عشية مواجهة برشلونة مجددا في مدريد لكن في الدوري المحلي "نهضنا مجددا ومتعطشون للنقاط. الروزنامة أو القدر جعلنا نواجه الخصم نفسه مجددا. هذا كلاسيكو الكرة الاسبانية الكبير. سنقاربه بنفس الرغبة والروح كالمباراة السابقة محاولين تحسين ما يمكن تحسينه".

ويتخلف ريال ثالث الترتيب عن برشلونة بفارق تسع نقاط "يجب أن نفكر فقط في المباراة المقبلة وتقليص الفارق في الترتيب".

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وشدد مدرب فريق الرديف سابقا والذي تمت ترقيته بعد اقالة جولن لوبيتيغي اثر الخسارة القاسية ضد برشلونة 1-5 في ذهاب الدوري "لم نسجل في مباراتنا الاخيرة، لكن نجحنا بذلك من قبل. المباراة السابقة أصبحت من الماضي.. بعض الكرات كان يجب أن تهز الشباك لكن هذه كرة القدم".

وسيطر ريال على المباراة وفرصها في الشوط الاول ومطلع الثاني، قبل ان تهتز شباكه ثلاث مرات ليتأهل برشلونة 4-1 بمجموع المباراتين إلى النهائي.

واعتبر سولاري أن "إنهاء الهجمات في منتصف ملعب الخصم عنصر هام في كرة القدم. سننكب على ذلك مع تشكيلتنا الرائعة والمليئة باللاعبين الكبار".

وعن وضع جناحه الويلزي غاريث بايل على مقاعد البدلاء واحتفالاته الفاترة بعد التسجيل، قال سولاري "لست متفقا مع فكرة انه لا يلعب كثيرا. منذ عودته من الاصابة (نهاية كانون الثاني/يناير) خاض غاريث بايل كل المباريات وسجل عدة أهداف. كان أساسيا في كأس العالم للأندية (في كانون الاول/ديسمبر) وحاسما في احراز اللقب الاخير في دوري ابطال اوروبا.. الجميع يعرف غاريث والجماهير تدرك ان بايل قدم الكثير لهذا النادي".