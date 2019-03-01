اونلاين | بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة اليوم 27 - 2 - 2019 الدوري الإسباني | يلا شوت | اونلاين | كورة لايف | KORA STAR

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة اليوم 27 - 2 - 2019 الدوري الإسباني | يلا شوت | اونلاين | كورة لايف | KORA STAR والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

وستبث مباراة برشلونة وريال مدريد تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة برشلونة وريال مدريد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قنوات HD1 - HD3 - HD8 - 4K باللغة العربية والإنكليزية HD11 يوم السبت في الساعة الحادية عشرة إلا ربع ليلاً بتوقيت مكة المكرمة.

