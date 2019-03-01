اونلاين | Real Madrid بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة 2 مارس في الدوري الإسباني يلا شوت | Barcelona

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Real Madrid بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة 2 مارس في الدوري الإسباني يلا شوت | Barcelona والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم البث المباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سيكون الكلاسيكو بين ريال مدريد وغريمه برشلونة المتصدر وحامل اللقب السبت أبرز مواجهات المرحلة الـ26 من الدوري الإسباني.

تفتتح المرحلة يوم الجمعة بلقاء رايو فايكانو مع جيرونا، وكلاهما من فرق المؤخرة.

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ويحتضن ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية الكلاسيكو الثاني خلال ثلاثة أيام بعد أن أذل العملاق الكتالوني مضيفه الفريق الملكي بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي الكأس، متخطياً نتيجة الذهاب على أرضه (1-1) ليحجز بطاقته إلى النهائي على أمل إحراز اللقب للمرة الخامسة توالياً.

ويتصدّر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة مقابل 48 لريال الثالث، و50 نقطة لقطب العاصمة الثاني أتلتيكو مدريد وصيف البطل الذي يحل الأحد ضيفاً على ريال سوسييداد الثامن (35 نقطة).

ويملك إشبيلية فرصة استعادة المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في حال فوزه السبت على ضيفه هويسكا متذيل الترتيب، وخسارة أو تعادل خيتافي الأحد على أرض ريال بيتيس السابع.