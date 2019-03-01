اونلاين | live7hd | الآن رابط شغال مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد Dawri Plus بث مباشر | بث مباشر أهلي جدة والاتحاد | الاسطورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر live7hd | الآن رابط شغال مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد Dawri Plus بث مباشر | بث مباشر أهلي جدة والاتحاد | الاسطورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتل نادي الاتحاد حالياً المركز الخامس عشر في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة بينما الأهلي يتواجد بالمركز الخامس برصيد 36 نقطة.

ويدخل الأهلي بقيادة المدرب الكرواتي خورخي فوساتي المباراة على تحقيق فوز بنتيجة كبيرة وخكف الثلاث نقاط من أجل العودة للمركز الرابع الذي يحتله حالياً التعاون برصيد 39 نقطة.

أما على الجانب الآخر؛ تأمل جماهير الاتحاد أن يعود الفريق لسابق عهده تحت قيادة التشيلي سييرا الذي تولى المسؤلية خلفاً للكرواتي سلافين بيليتش الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

وستكون مباراة الاتحاد مع الأهلي في ديربي الجولة 22 من الدوري السعودي مذاعة عبر قناة ksa sport 1 hd بصوت فهد العتيبي، وذلك بالإضافة إلى قناة دوري بلس الناقل الحصري للبطولة.

- تشكيلة الأهلي المتوقعة:

حراسة المرمى: محمد العويس

Advertisements

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، باولو دياز، محمد آل فتيل، سعيد المولد

خط الوسط: نوح الموسى، سلمان المؤشر، حسين المقهوي

خط الهجوم: دجانيني تفاريس، عمر السومة، نيكولا ستانيسو

تشكيلة الاتحاد المتوقعة:

حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: منصور الحربي، مروان دا كوستا، زياد الصحفي، سعود عبد الحميد

خط الوسط: كريم الأحمدي، سيكو سانوجو، جاري رودريجيز، كارلوس فيانويفا

خط الهجوم: فهد المولد، رومارينيو

بث مباشر مباراة الاهلي والاتحاد يلا شوت مباراة الاهلي والاتحاد كورة ستار بث مباشر الاتحاد والهلال بث مباشر مباراة الاتحاد والأهلي اليوم يلا شوت مشاهدة كورة ستار الاسطورة livehd7، وتنطلق أحداث المباراة في تمام الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية حيث تنقل قنوات KSA Sports 1 HD و Dawri Plus 1 HD بتعليق فهد العتيبي، ويعود اللاعب حسين عبدالغني للمشاركة في الديربي بعد غياب أكثر من 10 أعوام.

