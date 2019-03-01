اونلاين | Al-Ahli.. مشاهدة مباراة (الاهلي والاتحاد) بث مباشر بتاريخ 1/3/2019 الدوري السعودي- يلا شووت ديربي جدة

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Al-Ahli.. مشاهدة مباراة (الاهلي والاتحاد) بث مباشر بتاريخ 1/3/2019 الدوري السعودي- يلا شووت ديربي جدة

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Al-Ahli.. مشاهدة مباراة (الاهلي والاتحاد) بث مباشر بتاريخ 1/3/2019 الدوري السعودي- يلا شووت ديربي جدة

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Al-Ahli.. مشاهدة مباراة (الاهلي والاتحاد) بث مباشر بتاريخ 1/3/2019 الدوري السعودي- يلا شووت ديربي جدة

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مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد (ديربي جدة) مباشرةٍ في الدوري السعودي للمحترفين

Al-Ahli.. مشاهدة مباراة (الاهلي والاتحاد) بث مباشر بتاريخ 1/3/2019 الدوري السعودي- يلا شووت ديربي جدة

يخوض نادي اتحاد جدة بقيادة سييرا المدرب الجديد واحدة من الاختبارات الصعبة أمام الأهلي مساء اليوم الجمعة والموافق 1/3/2019 في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Al-Ahli.. مشاهدة مباراة (الاهلي والاتحاد) بث مباشر بتاريخ 1/3/2019 الدوري السعودي- يلا شووت ديربي جدة

يلتقي الأهلي مع الاتحاد على ملعب الملك عبدالله الدولي "الجوهرة المشعة" وذلك مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة و8:30 بتوقيت مكة المكرمة.