رياضة | بعد تجاهل المنتخب .. شاهد أول رسالة من الحضري لـ"أحمد ناجي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تجاهل المنتخب .. شاهد أول رسالة من الحضري لـ"أحمد ناجي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في مصر وحارس فريق النجوم، مدربه أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الحالي، بعيد ميلاده.

ونشر الحضري صورته مع ناجي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب عليها :"عيد ميلاد سعيد يا كابتن ناجي وعقبال مليون سنة .. كل سنة وانت طيب يا كابتني".

ولم ينضم الحضري لقائمة المنتخب الأخيرة بمعسكر مارس المقبل، ويعاني السد العالي من الإصابة والتي أبعدته عن فريقه في آخر جولة بالدوري.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيري المدير الفني أعلن أسماء 25 لاعبا لخوض معسكر الفريق الذي سينطلق يوم 18 مارس المقبل ببرج العرب استعدادا لمباراتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية ومباراة نيجيريا الودية الدولية المحدد لها يوم 26 مارس ..

القاءمة شهدت تواجد 6 وجوه جديدة لعل أبرزها نبيل دونجا وعامر عامر وعمار حمدي وأبو جبل ومصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح.

شهدت القائمة غياب عبدالله السعيد ويوسف أوباما ومحمد صلاح وأحمد حجازي ورمضان صبحي.

وجاءت الأسماء المختارة كالتالي:

1. عمرو السولية ( الأهلي ).

2. محمد أبو جبل ( سموحة ).

3. محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ).

4. عمر جابر ( بيراميدز ).

5. أحمد الشناوي ( بيراميدز ).

6. طارق حامد ( الزمالك ).

7. أحمد حسن "كوكا" ( أولمبياكوس اليوناني ).

8. علي أحمد "غزال" ( فيرنس البرتغالي ).

9. محمود حسن "تريزيجيه" ( قاسم باشا التركي ).

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10. علي جبر ( بيراميدز ).

11. كريم حافظ ( قاسم باشا التركي ).

12. عمرو وردة ( أتروميتوس اليوناني ).

13. محمد هاني ( الأهلي ).

14. باهر المحمدي ( الإسماعيلي ).

15. صلاح محسن ( الأهلي ).

16. محمود عبد الرحيم "جنش" ( الزمالك ).

17. أحمد أيمن منصور ( بيراميدز ).

18. إسلام جابر ( الداخلية ).

19. محمود علاء ( الزمالك ).

20. عامر عامر ( الإنتاج الحربي ).

21. نبيل عماد "دونجا" ( بيراميدز ).

22. عمار حمدي ( الاتحاد السكندري ).

23. مصطفى محمد ( طلائع الجيش ).

24. عبد الرحمن مجدي ( الاسماعيلي ).

25. احمد أبو الفتوح ( سموحة ).