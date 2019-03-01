رياضة | عماد متعب يفاجىء مهاجم الأهلي بتصريح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عماد متعب يفاجىء مهاجم الأهلي بتصريح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غازل عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق، أحمد ياسر ريان لاعب الأحمر المعار للجونة، وذلك عقب هدفه في مرمى بتروجت بالدوري أمس الخميس.

ونشر متعب هدف أحمد ياسر ريان في مرمي بتروجت معلقا عليه، "ايه يا ريان يا حبيبي فيه حاجة".

وشبه البعض أحمد ياسر ريان بعماد متعب، في الأداء والتحرك داخل الملعب وطريقة تسجيل الأهداف.

الأهلي يفقد السولية أمام بتروجت

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تأكد غياب عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام بتروجت، بالدوري العام بسبب الإصابة.

واشتكى السولية من ألام في العضلة الأمامية أمس، حيث باتت فرص لحاقه بمواجهة بتروجت شبه مستحيلة.

وأكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي، أن السولية يحتاج للراحة لمدة 10 أيام على أن يعود للحاق بمعسكر المنتخب الوطني، استعدادًا للتصفيات الإفريقية.

وغاب السولية عن مران فريقه الجماعي صباح اليوم الجمعة، والذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.