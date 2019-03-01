رياضة | مفاجأة.. رئيس الزمالك وراء عدم سفر نجله إلى أنجولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. رئيس الزمالك وراء عدم سفر نجله إلى أنجولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن رفض رئيس القلعة البيضاء سفر نجله أمير مرتضى مع بعثة الفريق إلى أنجولا مع بعثة الفريق إستعدادًا لمواجهة بيتروأتليتكو.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق بيتروأتليتكو يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.

وأكد المصدر أن أمير كان يرغب في السفر وحاول مع والده حتى الساعات الماضية لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب رئيس الزمالك الذي تمسك بقراره ورفض سفر أمير مرتضى بشكل نهائي وهو ما كان مثار تساؤلات خاصة وأنه تواجد مع الفريق في كل مبارياته طوال الفترة الماضية.