رياضة | تعديل وحيد على تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعديل وحيد على تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني استقر على إجراء تغيير وحيد في تشكيلة كلاسيكو الدوري المقبلة أمام ريال مدريد غدًا السبت بملعب البرنابيو.

وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية بأن فالفيردي قرر منح فرصة المشاركة الأساسية لنجم الفريق آرثر ميلو على حساب سيرجي روبيرتو.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن آرثر ميلو تعافي بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في الأسابيع الماضية ليؤكد جاهزيته للمشاركة الأساسية بجانب الثنائي بوسكيتس وراكيتيتش في التشكيلة الأساسية مع عودة سيرجيو روبيرتو لمقاعد البدلاء من جديد.

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وذكرت موندو ديبورتيفو بأن فالفيردي منح فرصة تواجد سيرجي روبيرتو في تشكيلة لقاء الكأس الماضي يوم الأربعاء لعدم جاهزية آرثر ميلو ولكن فور ميلو في الدقائق الاخيرة في الشوط الثاني أدرك فالفيردي بأنه أصبح جاهز للمشاركة في المباريات المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فالفيردي بدأ التفكير بشكل جيد في تنفيذ خطة إيقاف فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد والذي شكل خطورة كبيرة في المباراة الماضية.

ويتجه فالفيردي في الدفع براكيتيتش في الجانب الأيمن من خط الوسط لمساعدة الظهير سيميدو لإغلاق كافة المساحات على فينيسيوس للحد من خطورته في الانطلاقات.