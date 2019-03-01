رياضة | 4 صفقات يحتاجها برشلونة للحفاظ على الهيمنة المحلية واعتلاء عرش أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 صفقات يحتاجها برشلونة للحفاظ على الهيمنة المحلية واعتلاء عرش أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسير برشلونة الاسباني بخطوات ثابتة نحو تحقيق "الثلاثية" في الموسم الحالي، حيث يتصدر الفريق الكتالوني جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 57 نقطة، كما حجز مكانه في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك أسبانيا، بعدما تجاوز عقبة غريمه التقليدي ريال مدريد بالفوز عليه بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي.

أما في بطولة دوري أبطال أوروبا أصبح برشلونة قريبًا من التأهل لدور الثمانية بعدما اقتنص تعادلًا ثمينًا من فريق أولمبيك ليون الفرنسي في مباراة الذهاب التي أقيمت بـ"فرنسا" ويحتاج للفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب للصعود للدور التالي، حيث أنه من أقوي المرشحين لحصد اللقب.

ورغم النتائج الجيدة التي يحققها برشلونة في الموسم الحالي بمختلف البطولات، لكن أداء الفريق الكتالوني لم يُرضي طموحات الجماهير، والتي تري أن الفريق يحتاج لتدعيم صفوفه بصفقات نارية في الميركاتو الصيفي للحفاظ على الهيمنة المحلية وفرض سيطرته أوروبيًا وحتي يصبح فريقًا لا يقهر، وذلك بعدما فشل عدد من الصفقات الأخيرة في إقناع الجمهور أبرزهم، فيليب كوتينيو وديمبلي وبواتينج.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير 4 صفقات يحتاجها برشلونة حتي يصبح فريقًا لا يقهر:-

1- عودة نيمار أو قدوم محمد صلاح:

يعتبر البرازيلي نيمار داس يلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي واحد من أفضل اللاعبين في كرة القدم، رحيله عن برشلونة في وقت سابق أثر بشكل كبير علي أداء الفريق، وعودته للفريق الكتالوني واللعب بجوار ليونيل ميسي بالتأكيد سيزيد من قوة برشلونة في المستقبل، خاصة وأن بعض التقارير أشارت لرغبة النادي الاسباني في استعادة جهوده في الصيف المقبل.

وحال فشل برشلونة في استعادة خدمات "نيمار" سيكون علي إدارة النادي تدعيم صفوف الفريق بصفقة قوية للعب بجوار ميسي وسواريز بعد فشل البرازيلي فيليب كوتينيو وديمبلي في أداء هذا الدور، وهنا سيظهر اسم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والذي يقدم مستويات رائعة وأرقام مذهلة في إنجلترا، خاصة وأن "صلاح" اسمه ارتبط بالانتقال لصفوف البارسا في وقت سابق.

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2- دي ليخت:

ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي واحد من الصفقات التي يستهدف برشلونة التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي، خاصة وأن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية وبدنية مذهلة، كما أنه سنه صغير حيث لم يتجاوز العشرين عامًا وانضمامه لصفوف الفريق الكتالوني سيكون إضافة قوية لخط الدفاع، ولكن ما يقلق برشلونة بشان صفقة "دي ليخت" هو اهتمام عدة أندية أخري بالتعاقد مع اللاعب في مقدمتها يوفنتوس الإيطالي.

3- ساؤول نيجويز:

أصبح ساؤول نيجويز لاعب وسط فريق أتليتكو مدريد الأسباني قريبًا من الانضمام لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وأن اللاعب كان ضمن أهداف النادي الكتالوني عام 2017 ولكن الصفقة لم تتم.

وما يعيق حسم انتقال "نيجويز" لبرشلونة هو ارتباط اللاعب بعقد مع أتليتكو مدريد حتي 2026 مع وجود شرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو، ولكن تؤكد العديد من التقارير أن النادي الكتالوني لن يتنازل عن التعاقد مع لاعب أتلتيكو الصيف المقبل.

4- لوكا يوفيتش:

يتابع نادي برشلونة بشكل مستمر اللاعب الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، وذلك تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لوكا يوفيتش يبلغ من العمر 21 عامًا ويلعب ضمن صفوف فرانكفورت الألماني معارًا من بنفيكا البرتغالي، ويمتلك قدرات هجومية وتهديفية عالية، حيث يعتبر ماكينة أهداف تسير داخل الملعب، نجح في تسجيل 15 هدفًا في الدوري الألماني بالموسم الحالي يتصدر بها قائمة هدافي البطولة، كما سجل 21 هدفًا في 31 مباراة بمختلف البطولات.