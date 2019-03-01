رياضة | فلورنتينو بيريز يقرر التخلص من نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلورنتينو بيريز يقرر التخلص من نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، الاستغناء عن نجم الفريق، الويلزي جاريث بيل بشكل نهائي، وذلك بسبب سوء سلوك اللاعب في الفترة الماضية، بالإضافة لتراجع مستواه الفني.

وذكرت تقارير صحفية أن بيريز قرر التخلص من جاريث بيل، وأنه لا ينوي التراجع هذه المرة عن قراره بالاستغناء عن خدمات اللاعب، كما حدث في مرات سابقة.

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وأشارت التقارير إلى أن عدم الانضباط السلوكي الذي أظهره بيل خلال الفترة الماضية كان السبب المباشر والرئيسي وراء غضب بيريز، الذي قرر التخلص من اللاعب، بالإضافة لتراجع المستوي الفني للاعب وفشله في تعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق.

وسجل جاريث بيل هذا الموسم مع ريال مدريد 13 هدفًا فقط في جميع البطولات.