رياضة | هازارد يدافع عن كيبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يدافع عن كيبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار إيدين هازارد لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، إن حدث سوء تفاهم بين كيبا حارس الفريق، وبين ماوريسيو ساري المدير الفني، خلال واقعة مباراة مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال هازارد في تصريحات لصحيفة "ميترو"، إن كيبا شرح الموقف للاعبين والجهاز الفني بعد المباراة، وأيضا تحدث مع كابيرو الحارس البديل، مؤكدا أنه سوء فهم بين جميع الأطراف فقط.

وأضاف : "كيبا يملك موهبة مميزة في حراسة المرمى، وسيصبح أحد أفضل حراس المرمى في العالم خلال السنوات القليلة القادمة".

يذكر أن كيبا رفض التبديل أثناء مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، وظن أن المدرب يريد تبديله لأنه يشعر بالإصابة، إلا أن ساري كان يرغب في مشاركة كابيرو، بسبب أنه مميز في ركلات الترجيح.