رياضة | مانشستر يونايتد يفتح باب الرحيل أمام نجمه التاريخي

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كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي لم يفعّل اليوم خيار تمديد عقد لاعبه الكبير أنتونيو ڤالنسيا، وبالتالي سيكون اللاعب حراً لمغادرة النادي مجاناً في الصيف القادم.

الجدير بالذكر أنه سيكون من حق ڤالنسيا أن تكون له مباراة تكريمية، بعد أن أمضى 10 سنوات بقميص مانشستر يونايتد، لكن يجب التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف على الموعد والمكان والخصم قبل أن يتم الأمر.

وخلا الفترة الحالية يخضع ڤالنسيا لعملية التأهيل في بلده الإكوادور، وبصورة نهائية، سيغادر قائد مانشستر يونايتد الفريق في الصيف القادم.

هناك عدة أندية مهتمة بخدمات أنتونيو ڤالسنيا، نادي الإتحاد السعودي أبدى اهتماماً قوياً مؤخراً والظهير الإكوادوري كان متفتحاً لفكرة الإنتقال، لكن المفاوضات لم تكن مباشرة وبعدها تمت إقالة المدرب سلاڤين بيليتش.