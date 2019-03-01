رياضة | سولشاير يكشف سر تألق بوجبا وراشفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يكشف سر تألق بوجبا وراشفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن سر تألق الثنائي ماركوس راشفورد وبول بوجبا منذ قدومه لتدريب الفريق.

وقال سولشاير: "حسنًا في البداية هذه مسؤوليتي. بحثت عن خلق بيئة يرغب فيها جميع اللاعبين بالتدرّب والاستمتاع بالتحضيرات والشعور بالحرية لتقديم مستوياتهم وإظهار مواهبهم".

ويُكمل سولشاير: "لأنه عندما تكون لاعبًا لـ يونايتد فأنت أحد أفضل اللاعبين في العالم ولذلك قرّر النادي التعاقد معك، بالإضافة إلى ذلك فأنا أتحدث مع اللاعبين وأتأكد من أنهم يستمتعون باللعب وتمثيل يونايتد فعندما ترحل ستنظُر للخلف وتقول بأنك أمضيت وقتًا رائعًا هنا في يونايتد".

وحول تأثير المساعد مايك فيلان، يتحدّث سولشاير: "الجميع يساهم ووجوده مهم. يقوم مكّينا وكاريك وديمبسي بأغلب الحصص التدريبية. بلاشك يلعب فيلان دورًا مهمًا فهو يعرف النادي ويتحدث مع الجميع ويقدم النصائح. إنه مرجعٌ ممتازٌ لي عندما نناقش بعض الأمور. نحظى بوقت رائع بالعمل سويًا".