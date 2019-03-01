رياضة | لوكاكو: هذا هو نجم الموسم في مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكاكو: هذا هو نجم الموسم في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى أن زميله بالفريق لوك شو هو لاعب الموسم في اليونايتد، فمنذ بداية الموسم وحتى الآن شو يقدّم مستويات ثابتة، لقد استعد بشكل ممتاز طوال الصيف الماضي.

ويُضيف لوكاكو قائلاً: "توقّعت أن تكون هذه سنة لوك شو وأخبرته بذلك في نهاية الموسم الماضي، يحظى شو بموهبة كبيرة وأراه لاعبًا للمنتخب الإنجليزي وليونايتد لسنوات عديدة".

وواصل: "لم يتأثّر شو بالانتقادات السابقة فهو قوي ذهنيًا، لا يتحدّث الناس عادةً عن هذا الجانب ولكن من يعرف شو يعلم بأنه رجل يمتلك عقلية قوية".

واختتم بقوله: "أُحب سولشاير. إنه رجل صادق وواضح، يُحفّزني دائمًا ولذا أريد مساعدة الفريق وزملائي اللاعبين متى ما سنحت لي الفرصة".