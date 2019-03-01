رياضة | سولشاير: شاو لاعب مُذهل.. ولوكاكو مفتاح الفوز على باريس

علق أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي حول مستويات لوك شو المميزة مؤخرًا، مشيرًا لأنه لا يعلم ما الذي قام هو كمدرب بتغييره. حيث أنه عندما ينطلق اللاعب للأمام يصعب إيقافه فلا يوجد من يتفوّق عليه بالسرعة والحدة.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "تزيد ثقتك من نفسك كلاعب عندما تؤدي بشكل ممتاز وأنا سعيدٌ بمستوياته شو".

وأضاف: "لا أفكر بمباراة الأربعاء مطلقًا، ينصب كامل تركيزي على مباراة السبت أمام ساوثهامبتون. لدينا الكثير من الوقت للاستشفاء قبل مواجهة باريس".

واختتم سولشاير تصريحات حول أرقام مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو تهديفيًا في ملعب أولد ترافورد قائلاً: "يجب أن نعود لطريق الانتصارات في ملعبنا فلم ننجح بالتسجيل في آخر مباراتين أمام ليفربول وباريس، أنا متأكد بأن تسجيل لوكاكو لهدفين أمام بالاس ستعطيه الكثير من الثقة وآمل أن يسجل يوم السبت".