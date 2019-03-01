رياضة | صعود السنطة بعد هزيمة المحلة وقطور تضرب قحافة بثلاثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صعود السنطة بعد هزيمة المحلة وقطور تضرب قحافة بثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج الجولة الخامسة عشر، من دوري القسم الرابع بمنطقة الغربية التي أقيمت اليوم عن تأهل نادي السنطة بقيادة خالد أبو الفتوح لدورة ترقي القسم الرابع، بعد تخطي شباب المحلة بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة جمعتهما علي ملعب السنطة، سجل أهداف السنطة مصطفي ميمي هدفين وشريف عفان هدف سجله في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع، تحت إدارة حكام دوليين، لحساسية المباراة، ليتأهل الفريق لدورة ترقي القسم الرابع المؤهلة للقسم الثالث.

وحقق فريق قطور بقيادة عزيز نبيل فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة علي نظيره قحافة، كما حقق فريق محلة مرحوم الفوز علي شباب المحلة بثنائية نظيفة

ترتيب المجموعة:-

1- السنطة 33 نقطة

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2- محلة حسن 26 نقطة

3- قطور 24 نقطة

4- شباب المحلة 23 نقطة

5- سمنود 15 نقطة

6- محلة مرحوم 15 نقطة

7- قحافة 14 نقطة

8- كفر الزيات 4 نقاط