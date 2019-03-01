رياضة | توتنهام يخشي خيانة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يخشي خيانة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشعر دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام الإنجليزي، بحالة من القلق، خوفاً من رحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينولتدريب ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة "صن"، عن سعي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق خوض تجربة جديدة بعيداً عن توتنهام بعدما فشل في تحقيق أي لقب والابتعاد عن المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم.

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وأشارت إلى أن ريال مدريد تواصل مع بوكيتينو الصيف الماضي، رغم توقيعه على عقد لمدة 5 سنوات مع توتنهام، وطلب المدرب من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، الدخول في مفاوضات مع إدارة ناديه بشكل رسمي.

وكشفت عن رصد ريال مدريد بملبغ 40 مليون جنيه إسترليني للسبيرز مقابل التعاقد مع بوكيتينو لتدريب الفريق الملكي، الذي يعيش فترة سيئة بالخروج من كأس ملك إسبانيا، بجانب ابتعاده بفارق 9 نقاط عن برشلونة متصدر الليجا.

ودخل ماوريسيو بوكيتينو في وقت سابق الترشيحات لتدريب نادي مانشستر يونايتد، بداية من الموسم المقبل.