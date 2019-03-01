رياضة | عبد الحفيظ وعدلي في الكونغو لاستقبال بعثة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ وعدلي في الكونغو لاستقبال بعثة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغادر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري، إلى الكونغو، عقب مواجهة بتروجت، بالدوري العام.

ويأتي تواجد الثنائي بالكونغو، من أجل ترتيب إقامة وحجز ملاعب التدريب للفريق قبل وصول البعثة إلى الكونغو مساء الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب في الجولة الخامسة لدوري ابطال افريقيا المقرر لها يوم 9 مارس الجاري.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت، مساء الإثنين المقبل على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة مجموعته بدوري الأبطال برصيد 7 نقاط، من الفوز على فيتا كلوب وسيمبا التنزاني، والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري، والهزيمة أمام سيمبا، بالجولة الأخيرة.

الأهلي يفقد السولية أمام بتروجت

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تأكد غياب عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام بتروجت، بالدوري العام بسبب الإصابة.

واشتكى السولية من ألام في العضلة الأمامية أمس، حيث باتت فرص لحاقه بمواجهة بتروجت شبه مستحيلة.

وأكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي، أن السولية يحتاج للراحة لمدة 10 أيام على أن يعود للحاق بمعسكر المنتخب الوطني، استعدادًا للتصفيات الإفريقية.

وغاب السولية عن مران فريقه الجماعي صباح اليوم الجمعة، والذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.