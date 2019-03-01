انت الان تتابع متعب لأحمد ياسر ريان: «إيه يا حبيبي فى حاجة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠١ مارس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

مازح عماد متعب، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أحمد ياسر ريان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، بعد تسجيله هدف الفوز لفريق الساحلي، أمس الخميس في مرمى بتروجت، بعدما راوغ مدافع الفريق البترولي، وسدد كرة مقصية بطريقة رائعة داخل الشباك، ليواصل اللاعب المعار من صفوف الأهلي تألقه منذ الرحيل على سبيل الإعارة إلى الجونة، ونشر عماد متعب عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة، هدف ريان، معلقًا عليه، قائلًا: «ايه يا ريان يا حبيبي فى حاجة».

وعاد أحمد ياسر ريان، مهاجم فريق الأهلي، المعار للجونة، اكتشاف نفسه مجددًا، منذ انتقاله إلى الفريق الساحلي في فترة انتقالات يناير الماضية، لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري. أحمد ياسر بدأ مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في موسم 2017/2016، بعدما قرر حسام البدري المدير الفني السابق

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