قمة اليد الزمالك يتعادل مع الأهلي ويحافظ على الصدارة

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تحرير:أحمد سعيد ٠١ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٦ م
يد الأهلي والزمالك
تعادل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مع نظيره الزمالك، بنتيجة 23-23، في المباراة التي جمعتهما على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية بدون جمهور، ضمن الجولة السابعة لنهائي دوري المحترفين للموسم المحلي. المباراة جاءت مثيرة لم تنته إلا في الثانية الأخيرة من المباراة، بعدما فرط الأهلي في تقدم كبير في الشوط الثاني الذي سيطر عليه حتى الدقائق العشر الأخيرة. وبهذه النتيجة حافظ الزمالك على الصدارة برصيد 23 نقطة، بينما رفع الأهلي رصيده للنقطة 22، في المركز الثاني في جدول الدوري.
الشوط الأول انتهى بالتعادل 9/9، وسيطر الزمالك على مجرياته ووصل الفارق لأربعة نقاط، لكن نجح لاعبو الأهلي في تحقيق التعادل قبل نهاية الشوط الأول. في الشوط الثاني نجح الأهلي في السيطرة على مجرياته بشكل كبير حتى وصل الفارق لأكثر من ستة أهداف، وقبل نهاية المباراة بدأ الزمالك في العودة من جديد، ونجح الفارس
في الشوط الثاني نجح الأهلي في السيطرة على مجرياته بشكل كبير حتى وصل الفارق لأكثر من ستة أهداف، وقبل نهاية المباراة بدأ الزمالك في العودة من جديد، ونجح الفارس الأبيض في تسجيل 4 أهداف متتالية، لتصبح النتيجة 21-19 قبل النهاية بسبعة دقائق.
في الدقائق المتبقية وسع الأهلي الفارق من جديد لتصبح 23-21 ثم عاد الزمالك وقلص النتيجة حتى وصل إلى 23-22 وقبل نهاية المباراة بثواني احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للأبيض نجح من خلالها الفارس الأبيض في تسجيل هدف التعادل.
وتقام المرحلة النهائية في دوري المحترفين لكرة اليد من 8 فرق وهي: الزمالك والأهلي وسبورتنج والجيش وهليوبوليس وسموحة والجزيرة والأولمبي.
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