انت الان تتابع تير شتيجن: كنت على وشك الرحيل من برشلونة لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠١ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م

"بدأت التفكير في مستقبلي، لأن لعب كرة القدم هو الشيء الأهم في حياتي، لم أرد الجلوس احتياطيًا في الكثير من الأحيان، وفي 2016 كان علي التفكير في ترك الفريق".. هكذا بدأ الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، خلال حوار أجراه مع القناة الإلكترونية DAZN، اليوم الجمعة، الذي أكد أنه كان على وشك الرحيل من الفريق الكتالوني، بعدما لازم دكة البدلاء لفترة طويلة، في أول موسمين له عقب انضمامه من بروسيا مونشنجلادباخ الألماني في 2014.

وواصل الحارس الألماني، حديثه، قائلًا: "أخبرني المدرب أنني سألعب في الدوري، وكلاوديو برافو الحارس الآخر في البطولات الأخرى، لكنني لا أريد ذلك، وبدأت في التفكير في مستقبلي وترك برشلونة". واختتم، تير شتيجن: "أنا وبرافو تعاملنا مع الوضع بانفتاح، وقلنا لا يعجبنا ذلك، في لحظة ما لا يمكن الاستمرار وتقبل الأمر،

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