مصدر يكشف سر انضمام محمود علاء للمنتخب الوطني

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تحرير:كريم أحمد ٠١ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م

فجر مصدر مسئول داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، سر انضمام محمود علاء مدافع الزمالك وهداف الدوري المصري برصيد 12 هدفا، مع أحمد على مهاجم المقاولون العرب، رغم أن اللاعب لم ينضم لأي تجمع سابق للمنتخب الوطني، منذ تولى المكسيكي خافيير أجيري مهمة تدريب منتخب مصر. وكشف المصدر، أن تيتو جارسيا مساعد المكسيكي خافيير أجيري مدرب الفراعنة، هو السبب في ضم محمود علاء مدافع الزمالك للمنتخب الوطني، خاصة أن هاني رمزي المدرب العام للمنتخب يرفض ضمه.

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وأعلن خافيير أجيري قائمة المنتخب الوطني، التي جاءت على النحو التالي: عمرو السولية (الأهلي)، محمد أبو جبل (سموحة)، محمد النني ( أرسنال الإنجليزي)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، طارق حامد (الزمالك)، "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني)، علي غزال (فيرنس البرتغالي)، محمود "تريزيجيه" (قاسم باشا