ساري يكشف عن موعد عودة كيبا للمشاركة مع تشيلسي

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تحرير:علي الزيني ٠١ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ م
أعلن ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي، عن موعد مشاركة حارسه الإسباني كيبا أريزابالاجا في التشكيل الأساسي للبلوز، بعد غيابه عن مواجهة ديربي العاصمة الإنجليزية أمام توتنهام في الجولة الماضية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفض أن يغادر الملعب في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام مانشستر سيتي، بدلًا من الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو، ما أثار غضب المدرب الإيطالي، قبل أن يستبعده الأخير من التشكيلة الأساسية في المواجهة الماضية.
وتحدث ساري في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة، قبل مواجهة فولهام بالجولة التاسعة والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز، قائلًا: "لقد تحدثت من قبل وقلت المشكلة انتهت، كيبا هو الحارس الأول لتشيلسي، وسيكون في الملعب في إحدى المباراتين المقبلتين، أمام فولهام ودينامو كييف الأوكراني في دور الستة عشر ليوروبا
وتحدث ساري في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة، قبل مواجهة فولهام بالجولة التاسعة والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز، قائلًا: "لقد تحدثت من قبل وقلت المشكلة انتهت، كيبا هو الحارس الأول لتشيلسي، وسيكون في الملعب في إحدى المباراتين المقبلتين، أمام فولهام ودينامو كييف الأوكراني في دور الستة عشر ليوروبا ليج، لكنني لم أقرر بعد".
وعن عودة فريقه لطريق الانتصارات، أجاب ساري: "في الثلاث مباريات الأخيرة كنا جيدين في الدوري الأوروبي، وتعادلنا مع مانشستر سيتي، وفزنا على توتنهام، ونريد الاستمرار على ذلك الأداء والنتائج كانت جيدة".
واختتم، المدرب الإيطالي حديثه، قائلًا: "تغير الأسلوب يعتمد على المنافس كنا على صواب أمام مانشستر سيتي بالانتظار في نصف ملعبنا لقدومهم لنا ولكن ضد توتنهام الأمر كان مختلفا".
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