الان تتابع إلغاء مباريات الإثنين اعتبارا من الموسم المقبل في إسبانيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ألغى الاتحاد الإسباني لكرة القدم مباريات يوم الإثنين في الدوري المحلي اعتبارا من الموسم المقبل، بعد اعتراضات كثيرة من الجماهير.
وقال لويس روبياليس إنه لن تكون هناك أي مباريات في هذا اليوم، مؤكدا أنه استمع إلى الجماهير التي أعربت عن معارضتها لهذه البرمجة خارج نهاية الأسبوع والتي تؤثر على ملء الملاعب بالمشجعين.
وأضاف “اعتبارا من الموسم المقبل، في الليغا، ستكون هناك كرة القدم ايام السبت والأحد. سنرى ما سيحدث مع أيام الجمعة، إذا توصلنا إلى اتفاق ايجابي للجميع” مع الرابطة الإسبانية (لا ليغا) والناقلين (مُلاك لحقوق النقل التلفزيوني)، موضحا “الصفقات مهمة، لكن المشجعين أكثر أهمية”.
يذكر أنه يتم بث مباراة من كل مرحلة من الدوري مساء الاثنين على شاشة التلفزيون الاسباني، لا يمكن أن يكون أطرافها الأندية المشاركة في المسابقات الأوروبية، وفي واقع الأمر فإنها تتعلق دائما بالاندية الصغيرة، مما أثار استياء مشجعيها الذين لا يستطيعون التنقل لمساندتها أو ملء ملاعبها.
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