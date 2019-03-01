الان تتابع ثنائية جوفينكو تعزز صدارة الزعيم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 : سيف الرخيص فاز فريق نادي الهلال على نظيره الفيصلي، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مباريات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم جوفينكو لاعب نادي الهلال بهدف رائع في شباك الفيصلي في الدقيقة 18

وتعادل إيغور روسي للفيصلي مع بداية الشوط الثاني من رأسية قوية، قبل أن يتقدم جوفينكو للهلال في الدقيقة 79. وبذلك النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 55 نقطة متمسكاً بالمركز الأول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثنائية جوفينكو تعزز صدارة الزعيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.