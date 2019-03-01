الامارات | خورفكان يهزم العربي ويستحوذ على صدارة "الاولى"

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يهزم العربي ويستحوذ على صدارة "الاولى" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر فريق خورفكان ترتيب فرق دوري الدرجة الاولى (مؤقتا)، وذلك بعد فوزه على مضيفه العربي بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي اقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة سجلهما كل من عيسى الكعبي (18) والبرازيلي رودريغو سيلفا (49)، ليصبح رصيده (22) نقطة بالمركز الاول.

بينما فاز مسافي على مضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل لمسافي محمد سعيد هدفين (48،53)، بينما سجل للتعاون الفرنسي الجنسية المغربي الاصل محمد بن حمودة (36)، ليصبح رصيد مسافي (18) نقطة بالمركز الرابع وفي مباراة اخرى فاز الحمرية على مضيفه مصفوت بهدفين مقابل لاشيء، حيث سجل للحمرية عيسى احمد (13) ومحمد ناصر (56) ليصبح رصيده (19) نقطة بالمركز الثالث

وتختتم الجولة مساء يوم غد باقامة مباراتين حيث سيستضيف دبا الحصن ضيفه الذيد عند الساعة الخامسة والنصف بينما سيلعب عند الثامنة مساءا حتا مع العروبة في قمة الجولة الحالية.