شكرا لقرائتكم خبر عن الرطوبة وارتفاع الحرارة يهددان الزمالك فى «لواندا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك فى الخامسة مساء السبت بتوقيت لواندا، السادسة بتوقيت القاهرة، استعداداته لمواجهته المهمة والمصيرية أمام بتروأتلتيكو، فى إطار الجولة الرابعة لبطولة كأس الاتحاد الأفريقى الكونفيدرالية المقررة غدا، حيث يؤدى الفريق مرانه الرئيسى على ملعب 11 نوفمبر، الذى يستضيف المباراة، ويسعى السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، لتجريب خطة وتشكيل الأبيض الذى سيخوض به مواجهة الغد.

ويركز جروس ومعاونوه فى مران اليوم على العناصر الأساسية التى سيعتمد عليها، خصوصا فى ظل الغيابات المؤثرة بالقوام الرئيسى للفريق الذى يغيب عنه الثلاثى «محمود علاء وطارق حامد ومحمود عبدالمنعم كهربا»، حيث يبحث المدير الفنى عن البديل الأنسب والأجهز بدلا من طارق حامد، فيفاضل بين محمد حسن ومحمود عبدالعزيز زيزو للدفع بأحدهما بدلا من حامد بجوار فرجانى ساسى، فضلا عن أن جروس يدرس تغيير طريقة اللعب والاعتماد على تأمين خط الوسط باللعب بثلاثة لاعبين والاعتماد على الهجمات المرتدة واستغلال نقاط الضعف بدفاع بتروأتلتيكو.

واستقر المدير الفنى على رباعى خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمد حمدى الونش وعبدالله جمعة، فيما يعيش جروس حيرة من أمره فى ثلاثى صناع اللعب خلف خالد بوطيب ولاسيما فى ظل غياب كهربا واستبعاده من القائمة، وإن كان الاتجاه الأقوى لدى الجهاز الفنى هو الدفع بالثلاثى يوسف أوباما وأحمد زيزو وحميد أحداد «إبراهيم حسن».

وقرر جروس فرض السرية على مران الأبيض الوحيد اليوم فى أنجولا، والذى لن يسمح لوسائل الإعلام سوى بحضور أول 15 دقيقة فقط منه، بعدها يتحول لمران مغلق خوفا من جواسيس بتروأتليتكو الراغبين فى التعرف على ملامح تشكيل وطريقة لعب الزمالك فى ظل النقص العددى فى هذه المباراة.

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كان المارد الأبيض قد أدى مرانا قويا فى القاهرة صباح أمس قبل السفر، سبقته جلسة بين جروس واللاعبين، حذر خلالها المدير الفنى المدافعين من تكرار الأخطاء والسرحان وفقدان التركيز الذى يكبد الفريق أهدافا دون داع، وكلف رباعى خط الظهر بإحكام المراقبة على الثنائى تياجو ازولاو وتونى أخطر لاعبى بتروأتليتكو.

كانت بعثة الأبيض قد وصلت إلى العاصمة لواندا مساء أمس الجمعة بعد رحلة طيران استغرقت 8 ساعات تخللها ترانزيت فى السودان للتزود بالوقود.. وكشف أيمن حافظ، المنسق العام للفريق الذى سبق البعثة لترتيب الإقامة، أن السفارة المصرية فى أنجولا بقيادة السفير خالد عبدالرحمن قامت بإنهاء كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال البعثة. وقام القنصل المصرى بوبكر الأشرفى باستقبال الثنائى أيمن حافظ ومحمد بدر، المسؤول المالى بالنادى بمقر السفارة، أمس الأول، فى وجود السفير المصرى، ومحمد كمال الملحق الإدارى وإيهاب أحمد.

وقام «حافظ» بحجز فندق إقامة البعثة بجوار ملعب 11 نوفمبر لتفادى تعرض اللاعبين للإجهاد، ووفقا لمسؤولى السفارة فإن ارتفاع درجة الحرارة فى لواندا ووصولها إلى أكثر من 30 درجة مئوية وارتفاع نسبة الرطوبة لنسبة 85% يهددان لاعبى الفريق فى مباراة الغد وعليهم توزيع طاقاتهم على شوطى المباراة حتى لا يتأثر الفريق سلبيا ولاسيما أن أصحاب الأرض ستكون لهما الأفضلية بحكم التعود على هذه الأجواء.

من جانبه، حرص مرتضى منصور، رئيس النادى على تحفيز اللاعبين ووعدهم بمكافآت إضافية واستثنائية فى حالة فوزهم على بطل أنجولا وإنعاش آمالهم فى التأهل، مؤكدا أنه يثق بقدراتهم وإمكانياتهم.

من جهة أخرى، كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، عن عودة مصطفى فتحى أمس من ألمانيا، بصحبة محمد أسامة، طبيب الفريق، وذلك بعد إجرائه عملية تثقيب وتهذيب للسطح المفصلى للركبة بواسطة المنظار الجراحى. وأوضح أمير أن نتائج الفحوصات أظهرت سلامة الغضاريف والأربطة الداخلية والخارجية للركبة تماماً، وسيغيب اللاعب شهرين أو أكثر وفقا لبرنامجه التأهيلى، فيما انضم محمد أسامة، طبيب الفريق، للبعثة التى غادرت عصر أمس إلى أنجولا. فى شأن آخر، منح الجهاز الفنى، طارق حامد، لاعب وسط الفريق، راحة 4 أيام لحين عودة الفريق من أنجولا.