معروف حكمًا للقاء الاتحاد والداخلية .. وجريشة لمباراة النجوم والحدود

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، حكمي مباراتي الغد، بين الاتحاد والداخلية، والنجوم مع حرس الحدود، في الجولة الاتحاد والداخلية، والنجوم مع حرس الحدود، في الجولةالـ25 للدوري. وقررت اللجنة اختيار جهاد جريشة حكمًا للقاء النجوم والحدود، بينما تم اختيار محمد معروف لإدارة لقاء الاتحاد والداخلية.

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