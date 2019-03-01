شاهد.. الهلال يفوز على الفيصلي بثنائية في الدوري السعودي

تخطى فريق الهلال عقبة الفيصلي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد جامعة الملك سعود في إطار مواجهات الجولة 22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم فريق الهلال بالهدف الأول عن طريق اللاعب سیباستیان جيوفينكو في الدقيقة

18 من الشوط الأول ثم تعادل الفيصلي بهدف لـ إيجور روسي في الدقيقة 49 قبل أن يعود سیباستیان جيوفينكو ويسجل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 79 ويستعيد فريق الزعيم السيطرة على مجريات القاء.

وشهدت المباراة كارت أحمر جاء من نصيب ياسر الشهراني لاعب الهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال عند 55 نقطة معززًا صدارته للدوري السعودي للمحترفين ويوسع الفارق مع النصر القابع في المركز الثاني برصيد 49 نقطة بينما توقف رصيد الفيصلي عند 30 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي.