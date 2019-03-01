المنيا يتعادل مع التليفونات بهدف لكل منهما في أولى مباريات دوري القطاعات

انطلقت اليوم الجمعة، أولى مباريات دوري القطاعات لمواليد ٢٠٠٣ ( شمال الصعيد)، وخاض فريق المنيا مباراة قوية أمام نظيره تليفونات بني سويف على ملعب النادي فرع المنيا الجديدة.
وشهدت المباراة ، قوة وإثارةبين الفريقين، وأهدروا عدة فرص، وانتهت بهدف لكل فريق، حيث سجل للفريق المنياوي اللاعب ، محمود شمس، وبهذا التعادل يحصل الفريقين على نقطة،
محمد عمر ، مدرب عام، محمد يسري، مدرب حراس مرمى، محمد العباس ، أخصائي علاج طبيعي، وسامر سيد، مدير مالي وإداري، تحت إشراف ياسر عبدالوهاب، مدير قطاع الناشئين.
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