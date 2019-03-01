التعادل يحسم مباراة الأهلي الزمالك في كرة اليد

حسم التعادل نتيجة مباراة ديربى كرة اليد المصرية بين الأهلي والزمالك والذي أقيم اليوم الجمعة ببطولة اليوم الجمعة ببطولة الدوري المصري لمحترفين كرة اليد. وانتهت المباراة بنتيجة 23-23 فى آخر مواجهات الدور الأول لدورى المحترفين، ليواصل الزمالك صدارة البطولة بفارق نقطة عن الأهلي الوصيف.

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