شبان بداواي يسعى لمواصلة مغامراته والصعود للقسم الثاني

دخل الفريق الأول بنادي شبان بداواي بقيادة محمد المحالي في معسكر مغلق بمدينة مرسي مطروح استعداداً لملاقاة نادي الحرية في أولي مباريات الترقي للقسم الثاني.
ويدخل الفريق اللقاء علي أمل تحقيق نتيجة إيجابية في ظل مجموعة صعبة تضم دكرنس وبيلا والحرية ومياه البحيرة، ومن جانبه قال رمضان مصباح رئيس نادي شبان بداواي أن الفريق صعد عن المجموعة الحادية عشر عن جدارة واستحقاق بعد تحقيقه الفوز في خمسة عشر مباراة بجانبست تعادلات ولم يخسر سوي ثلاث مباريات.
وأثنى مصباح على تكاتف أعضاء مجلس الإدارة من تذليل كافة العقبات التي واجهت الفريق مشيراً إلي دور محمد السبكي وهاني كيوان في التعاون مع الجهاز الفني بجانب الإيجابية الكبيرة من محيي الدين عبدالمعوض والسيد الدندراوي ورمضان عبدالمعوض، موضحاً أن زيارة المحافظ كمال شاروبيم للنادي لها دافع كبير من أجل الصعود للقسم
يذكر أن نادي شبان بداواي هو الفريق الوحيد الذي يمثل قرية وهي قرية بداواي التابعة لمركز المنصورة، وتقع علي الجانب الشرقي لنهر النيل، وتمكن الفريق من الصعود عن المجموعة الحادية عشر متوفقاً علي أندية نبروه وميجا سبورت ومنية سمنود والأمير ويقود الفريق فنيّاً محمد المحالي وإبراهيم الألفي وإسلام أمين مدرباً لحراس المرمي
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