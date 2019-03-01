لأول مرة عقد نادي الصيد "بروتوكول تعاون" مع المركز الدولى إميدايست amideast لعقد ورش و دورات للأطفال و الشباب والسيدات تحت إشراف الدكتورة إيمان كريم عضوة مجلس إدارة نادى الصيد. وسوف تبدأ أول ورشة معتمدة دوليًّا يوم 1 مارس لتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال. وأكدت الدكتورة إيمان كريم بأن النادى يسعى لتطوير مستوى أبناء أولياء الأمور أعضاء النادي للارتقاء بهم تعليميًّا وثقافيًّا وانعكاس ذلك على مستقبلهم المهنى والتعليمي وأضاف الدكتورة إيمان أن هناك خطط وبرامج من دورات وورش للأطفال والشباب بأشكال مختلفة تهدف أيضًا لتطوير أدائهم التعليمى والمهنى والأكاديمي بما يصب في صالح الأطفال والشباب بالنادى وأيضًا النادي والمجتمع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بروتوكول بين نادي الصيد والمركز الدولي لتقديم دورات للأطفال والشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.